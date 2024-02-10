Підготовлений - значить захищений! Благодійники створили відеоролики з безкоштовного навчання тактичної медицини для військових. Відео озвучили всім відомі голоси акторів та співаків. На презентації проєкту побувала і наша знімальна група.

Втрата великої кількості крові після поранення - найбільший ризик для життя наших захисників на передовій. А тому кожен боєць має знати основні правила тактичної медицини - наголошують благодійники, що заснували проєкт "Голоси такмеду".

Федір Сердюк, засновник благодійного фонду:

Смерть - є природною, але не кожна смерть є справедливою. Американці дослідили, що у В'єтнамі 2,5 тисячі військових померли, не маючи ніяких поранень, окрім, як поранення в кінцівку. Питання, чи може людина жити без кінцівки? Авжеж, ми бачимо мужніх людей зараз, які отримали ампутації й продовжують жити з або без протеза. Але ж чому ці люди померли? Через втрату крові.

"Голоси такмеду" - це відеоролики, які озвучили українські актори, співаки та шоумени.

Даша Малахова, акторка театру та кіно:

Головна мета цих роликів - це популяризувати те, що такмеду можна навчатися безкоштовно. Військові можуть реєструватися на сайті "Пульс" та після цього проходити безкоштовне навчання для своїх підрозділів. Тобто наша мета та наші голоси тільки мають донести, що це можна робити й це треба робити.

Анатолій Анатоліч, телеведучий та шоумен:

Щоб кожен українець міг в будь-якій ситуації мати змогу надати допомогу, і наші військові, звичайно, мають бути в цьому бути професіоналами. Щоб кожен військовий в будь-який момент міг замінити доктора на полі бою.

Як зупинити кровотечу, що таке алгоритм МАРЧ, що робити у разі перелому. У роликах - усе найголовніше, що треба знати, аби швидко і вправно врятувати життя пораненому.

Федір Сердюк, засновник благодійного фонду:

Багато людей, які зараз проходять службу, не були дотичні до військової теми. Для цього ми чітко розуміємо, що нам треба виграти битву і за серце, і розум. Не просто дати раціональні аргументи, чому люди мають навчатись тактичної медицини, але і показати, що це сучасна та ефективна історія. І проєкт саме про це.

Автори говорять - на початку планували "Голоси такмеду" як аудіопроєкт. А потім долучили до реалізації українську режисерку. У результаті - вийшли повноцінні онлайн-курси.

Катя Рибка, режисерка:

Ми вирішили зняти більш красиво і художньо та залучити команду, залучити світло, камери. І зробити не просто аудіо, а більш візуально. Ось так і вийшло. Ми витратили два дні на зйомки. Приїхала сюди команда "Пульс" зі своїм манекеном Патриком. Ми й на ньому також все відзняли. І мені здається, що вийшло чудово. Але сподіваюсь, що стане це все більш поширеним.

Автори проєкту планують продовжити зйомки. Участь у навчаннях для військовослужбовців - безкоштовна.