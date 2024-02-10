Син голови Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан Шевченко, має намір отримати українське громадянство.

Крістіан Шевченко, який народився у Лондоні і грає за нападну лінію юнацької команди "Уотфорд", вже подав усі необхідні документи, повідомляє видання Sport.ua.

Ймовірно, в майбутньому Крістіан планує виступати за збірну України.

Зазначимо, що Крістіан Шевченко - другий з чотирьох синів Андрія Шевченка та американської моделі Крістен Пазік. У пари також є 20-річний Джордан, 12-річний Олександр та Райдер-Габріель, якому 10 років.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні 2006 року і почав свою футбольну кар'єру в академії "Челсі". У літній період 2023 року він перейшов до клубу "Вотфорд", уклавши дворічний контракт. Зараз він грає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

Нагадаємо, у футбольних змаганнях нижнього рівня впроваджуються початкові випробування з використання синіх карток.