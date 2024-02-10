Невеличкий бліндаж - це умовна перевалочна база, де можна перепочити, і набратися сил для подальшої дороги.

Кліщіївка. Лише за останній рік висоти й поля навколо цього вщент знищеного села двічі переходили з рук у руки. Росіян звідси вибили наприкінці літа, на початку осені. Та на подальший наступ і оточення Бахмута нашим військам забракло резервів і тепер в цьому місці точаться важкі позиційні бої.

Там тримають оборону бійці підрозділів 93 бригади Холодний Яр. Саме для них черкаські волонтери та команда "Подробиць" кілька тижнів тому оголосили збір на позашляховик, який військовим вкрай потрібен для підвезення бійців, боєкомплекту й продуктів. Завдяки вашим донатам вдалось зібрати половину суми на автомобіль. Та коштів все ж бракує. Просимо активніше долучатись до збору. Кожна гривня зараз важлива, аби закрити потребу наших військових в автомобілі - він їм потрібен вже на завтра.

І просто зараз матеріал нашого воєнкора Станіслава Кухарчука - як українські захисники не дають ворогу прорватись до Часового Яру і надалі вийти на трасу до Костянтинівки.

Броньований Хаммер 93 бригади Холодний Яр везе нас у бік сумнозвісної Кліщіївки. Через багнюку і постійні обстріли дістатись туди можна тільки так. Хоча абсолютної безпеки броня американського автомобіля не гарантує. На узбіччях купа спаленої техніки, здебільшого це наслідки роботи російських ФПВ-дронів, каже Іван. Тому на небезпечній ділянці він вмикає автомобільний РЕБ.

Та на пів дороги до позицій наш "залізний купол" зупиняється - їхати далі вкрай небезпечно. Від снарядів та протитанкових ракет автомобільний РЕБ безсилий, а Хаммер для ворога "Жирна ціль".

Кількакілометровий шлях ми долаємо по кісточки в багнюці. Супровідник просить загальними планами не знімати дорогу, адже вона пролягає через колишні російські позиції й для ворога вони впізнавані. Дістатись найближчого укриття нам вдається вже із настанням сутінок.

Невеличкий бліндаж - це умовна перевалочна база, де можна перепочити, і набратися сил для подальшої дороги. Від чаду окопних свічок у бліндажі майже нічим дихати, але це єдиний спосіб відігрітись. Нашому супровіднику із позивним "Сивий" за 50. В його обов'язки входить заводити й виводити бійців з позицій. Він це робить по кілька разів на добу …

Сивий - військовослужбовець 93 ОМБр Холодний Яр:

По такой муляке часа три в одну сторону йдеш. Еще зависит от людей, которих ведешь. Но и надо учитивать тот факт, что тебя всю дорогу кроют и плюс, что ти идешь не на легке - вода, еда … Там же пацанам доставка не подвозит - все на своем горбу.

Утім полює на наших піхотинців не тільки ворожа артилерія. Російські ФПВ-дрони постійно в небі - їх під Кліщіївкою просто безліч. Цей квадрокоптер своєї задачі не виконав і впав не розірвавшись.

Станіслав Кухарчук - кореспондент:

А оце, судячи з усього, дрон російський саме заводського виробництва - є серійний номер ось цього дрона, і ось ця марочка ОТК, наше ДСТУ, ГОСТ російський. Поки нас закликають робити дрони на кухнях, росіяни почали їх виробляти у промислових масштабах.

Трохи перепочивши ми знову вирушаємо в дорогу - ніч час великих переміщень. На позиції заходить поповнення, підносять боєкомплект та продукти.

Поки відбувається ротація, Олександр не відходить від рації. Підрозділ, яким він командує, тримає одну з найважчих ділянок під Кліщіївкою. Своїх хлопців офіцер не називає підлеглими - вони для нього бойові побратими й за життя кожного він відповідає особисто. Саша каже, умови вкрай важкі - ворог на цьому напрямку переважає і в дронах, і в артилерії.

Олександр - офіцер 93 ОМБр Холодний Яр:

Це в першу чергу впливає на сам піхотний захід, коли піхота заходить на позиції. Якщо 4 стволи чергує на певне перехрестя, або на якусь т-образну ділянку і постійно шваркає туди 4 стволи - ви самі розумієте, як піхота буде туди заходити. 500 метрів вона може долати 4-5 годин під обстрілами. Хтось може бути "300", хтось загинути - це дуже сильно впливає, дуже сильно.

Так, запалювальними снарядами росіяни щоночі накривають позиції нашої піхоти. Ворожа артилерія не змовкає всю ніч, а під ранок активізуються і дрони. Тому всі переміщення наші військові поспішають закінчити до світанку.

Від сирості та бруду страждають не тільки люди, а й техніка. Свій ранок розрахунок цього важкого міномета починає не з кави.

Вночі хлопці інтенсивно працювали й плита міномета глибоко зарилась у багнюку, всі механізми теж у бруді - їх треба почистити й змастити. Все це холодноярці роблять не зважаючи на близькі прильоти - на світанку російська артилерія та авіація почала активніше накривати позиції.

Ранкова активність росіян підказує хлопцям, що роботи в них буде багато. І ледве закінчивши обслуговувати міномет, холодноярці отримують наказ на відкриття вогню.

Та свої корективи в роботу мінометників вносить погода - рясний сніг не дає дронам підійматися в небо і корегувати вогонь. На відміну від росіян, у нас з боєкомплектом сутужно, тому навмання хлопці не стріляють. Під прикриттям снігу переміщення на позиціях знову поновлюються. І в нас з'являється шанс вийти з позицій не чекаючи темряви.