Лікарі назвали 5 продуктів, які не можна вживати остиглими [ Редагувати ]
Деякі продукти не рекомендують споживати охолодженими, оскільки це може негативно вплинути на здоров'я. В той же час, деякі страви навіть смачніші в холодному вигляді і не шкодять організму.
Лікарі підкреслюють, що такі продукти, як м'ясо, риба та яйця, містять білки, які краще споживати гарячими, оскільки їхнє перетравлення у холодному вигляді може бути складним і призвести до проблем з кишківником і зайвою вагою. Також до цієї категорії відносяться страви, приготовані на олії, та червоне м'ясо, яке важко перетравлюється у холодному вигляді.
Окрім того, лікарі радять утриматися від споживання охолоджених супів, оскільки вони містять тваринні білки, які також можуть важко перетравлюватися у холодному стані. Проте, варто відзначити, що холодні супи, такі як томатний чи окрошка, є безпечними для споживання.
Крім того, слід уникати комбінацій страв з гарячими і холодними інгредієнтами, оскільки це може спровокувати переїдання та негативно позначитися на шлунково-кишковому тракті.
З іншого боку, деякі страви можуть бути безпечно споживати холодними. Наприклад, буженина або тушкована капуста навіть смачніші у холодному вигляді і можуть бути поєднані з іншими стравами, такими як цільнозерновий хліб чи свіжі овочі.
Також до цієї категорії відносяться печінковий торт та риба в паніруванні, які не потребують підігріву і можуть бути спожиті холодними.
Нагадаємо, споживання теплого чаю вранці може поліпшити роботу кишківника, зауважив дипломований дієтолог Даніель Крамбл Сміт.
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