У Львові провели 6 надскладних операцій зі вживлення стовбурових клітин [ Редагувати ]
У Львові провели 6 надскладних операцій зі вживлення стовбурових клітин. Першими пацієнтами стали діти. Новітню методику лікування львівські медики застосували у важких випадках ортопедії. Результати позитивно вразили не лише хірургів, а й самих пацієнтів. З дівчиною, яка наважилася на таку операцію - поспілкувалася Христина Гашенко.
Божена народилася із патологією лівої руки. Через зрощення променевої та ліктьової кісток її долоня була неправильно обернена.
Через це в дівчини виникли чималі комплекси.
Божена Ракубович, жителька Львівщини:
Мені було тяжко з цим жити, бо я постійно її ховала, і в мене було враження, що вони постійно звертають на то увагу. Постійно ту руку кудись ховаю. В мене всі куртки є з кишенями. Навіть у звичку ввійшло, що я ховаю руки в кишені.
Шансів відновити функціонування руки - раніше ніхто з медиків не давав, розповідає бабуся. Про новітній метод лікування Леся Степанівна випадково дізналася у лікарні святого Миколая у Львові.
Леся Ракубович, бабуся Божени:
Ми зразу погодилися, ми навіть не знали, що до чого, як воно буде, тому що то було для нас нове слово навіть, тут така операція.
Божену у львівській лікарні прооперував італійський хірург разом із місцевими медиками. Спочатку лікарі скорегували кіски руки дівчини, а згодом вживили стовбурові клітини.
І лікарям все вдалося. Через місяць Божена уже сама порається на кухні.
Дівчина потроху навчається робити всю хатню роботу і навіть може вправно гортати сторінки книжки.
Та найголовніше - Божена вчиться жити без комплексів.
Божена Ракубович, жителька Львівщини:
Мені добре з рукою, мені добре зі всім. І порівняти колись і порівняти зараз - це можна сказати, що 2 різні людини. 2 різні руки.
Львівські медики разом з італійським колегою провели 6 унікальних операцій із вживлення стовбурових клітин. Їх взяли із жирової тканини пацієнтів. Це надскладна сучасна методика лікування в регенеративній медицині, яку італійці вправно застосовують.
Галина Гачкевич, завідувачка ортопедо-травматологічного відділення лікарі св. Миколая:
Це первинні стромальні клітини, вони фактично є у всіх органах, і всім тканинах нашого організму, але їхня здатність і їхня особливість полягає в тому, що вони можуть ділитися і спеціалізуватися в інші тканини, які хворі або клітини, які є хворі, і тим самим сприяти загоєнню.
Зазвичай львівські медики використовували стовбурові клітини в підживленні шкіри після її нарощення. А ще застосовували при руйнуванні кісток у дітей.
Галина Гачкевич, завідувачка ортопедо-травматологічного відділення лікарі св. Миколая:
Фактично наша мета не допустити до тих наслідків, якщо ми можемо втручатися в той процес на ранніх стадіях, то я думаю, що ми зможемо запобігти розвитку цих захворювань.
Відтак львівські медики планують вживлювати стовбурові клітини не лише в ортопедії, але й у пластичній хірургії.
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