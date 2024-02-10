Я думаю, те, що об'єднує Україну та Ізраїль зараз - це саме те, що ми перебуваємо у стані виживання.

Як психологічно вистояти під час війни? В рамках українсько-ізраїльського проєкту "Фріда", в Україну приїхала головна психіаторка Тель-Авівського округу Жанна Якиревич.

Вона поділилась досвідом подолання психологічної кризи. Її поради та бачення українських проблем далі в інтерв'ю.

Пані Жанно, добрий день. Дякую, що зголосилися на це інтерв'ю. Головний психіатр Тель-Авівського округу - це справжній знак підтримки від ізраїльського народу Україні. Розкажіть, будь ласка, яка мета Вашого візиту?

По-перше, добрий вечір. Мені дуже-дуже приємно бути тут, це дуже зворушлива для мене зустріч. Ви знаєте, ми починаємо проєкт, у принципі, уже почали працювати над проєктом, і він може концептуально змінити розуміння допомоги. Чому? Тому що наш проєкт у Frida (я думаю, ви знайомі з цією організацією) надає медичну допомогу в тих місцях, куди важко дістатися. І зараз ми плануємо розширити наші кордони та запровадити щось інноваційне. Ми хочемо, щоби допомога, яку надавала Frida, була не лише медичною, а й психологічною. Тобто ми хочемо навчитися сприймати пацієнта не через діагноз, а застосувати холістичний підхід, який передбачає не лише допомогу. Але ви знаєте, це як опановувати нову мову, навчити людей звертатися, не боятися, не чекати на осуд. Це - місія, з якою я приїхала, і ми почали працювати. Ми розробили план, який дасть змогу, передовсім, навчати наших лікарів, дасть змогу нашим психологам працювати з пацієнтами не тільки на виїздах, тут і зараз. Якісь швидкоплинні зустрічі, можливо, й допомагають, але не задовольняють повних потреб пацієнта. А надати їм можливість для повноцінної тривалої допомоги стільки, скільки це необхідно.

Ви будете особисто вести прийоми чи лише навчати закордонних колег?

Ми робимо проєкт, який може бути набагато ширшим. По-перше, так, ми проводимо навчання, і я - його частина, звичайно. Але спрямоване воно на те, що наші українські колеги, українські лікарі, і так роблять надзвичайно приголомшливу роботу. І з великим теплом, співчуттям та любов'ю вони приїжджають у ті місця, де це найбільш необхідно. Ми навчаємо цих лікарів першим навичкам роботи із травмою. І надалі ми хочемо розширити нашу діяльність, перетворити її на повноцінну психологічну та психіатричну допомогу. Тому моя місія тут, насамперед, це правильно побудувати такий проєкт. І ми дуже інтенсивно у Frida над цим працюємо. Друга моя місія - створити програму навчання. Тому що це не якийсь процес одноразовий. А струнка програма на багато років. Я дуже сподіваюся, що війна припиниться якнайшвидше. Але я думаю, ось ця нова мова, якій ми хочемо навчити людей, саме на периферії.

В яких областях ви плануєте працювати?

Так само Frida виїжджає і в прифронтові, і в деокуповані зони. Тобто, передовсім - це наша мета. Ми хочемо запровадити певний моніторинг. Тобто пацієнти, яких ми бачимо, яким, вважаємо, потрібна допомога, ми хочемо бути з ними на зв'язку. Терапевт займає активну позицію. Він телефонує пацієнтові, він його запрошує. Він дозволяє йому почуватися досить впевненим, потрібним і несамотнім для того, щоби розкритися та вести цей діалог.

Чи довго Ви плануєте бути в Україні?

Мій перший візит дуже короткий. Але кордони зараз - це поняття умовне. Ми завжди на зв'язку. Можливо, це будуть якісь приїзди фізично. Але зараз бути в Ізраїлі чи бути в Україні - це легко можна вирішити.

До речі, про Ізраїль. Бо так само, як і Україна, ця країна бореться за свою незалежність і за свій спокій. Як мешканці Ізраїлю і мешканці України переживать ці жахливі наслідки війни? Чи відрізняється їхнє сприйняття?

Я думаю, те, що об'єднує Україну та Ізраїль зараз - це саме те, що ми перебуваємо у стані виживання. Я вважаю, що стан зараз трохи відрізнятиметься від того, який буде після війни. Тобто зараз народ сконцентрувався, можливо, десь закрився. Нам слід пережити цей момент. Але це не означає, що потім ми не стикнемося з величезною хвилею розладів тривожних, посттравматичних, скорботою, яка, можливо, на сьогоднішні не може проявлятися. Ми не можемо оплакувати тих, хто пішов тут і зараз, тому що війна триває, нам ці сили потрібні. І я думаю, будуть ще інші хвилі розладів, різних порушень - усе результат такого жахливого та трагічного процесу, як війна.

Як нам, українцям, зберегти в таких умовах своє ментальне здоров'я - особливо, тим, хто мешкає на прифронтових територіях або навіть не прифронтових територіях стикаються з повітряними тривогами, обстрілами. Хтось втрачає майно, хтось втрачає близьких.

Я не думаю, що є якийсь універсальний спосіб, про який я можу розповісти, і він допомагатиме людям у різних життєвих ситуаціях. Але можна запросити людину на розмову. Іноді одна бесіда теж вкрай важлива. І допомогти зрозуміти, що її настільки непокоїть та як вона може це вирішити. І дати відчуття, що людина не сама, що є до кого звернутися, чи по психологічну допомогу, чи по медикаментозну. Її не засуджуватимуть, критикуватимуть, сваритимуть чи відштовхуватимуть за те, що вона поділилася своїми проблемами. Я вважаю, що це надважливо.

Психологічна реабілітація військових. Вона відрізняється від роботи з психотравмами в цивільних - з тими, хто не стикався з війною настільки близько?

Я думаю, так. І це може бути нашим наступним кроком: збудувати певну програму, спрямовану саме на військовиків. На мою думку, почуття страху, безпорадності, агресії, з якими люди стикаються на війні саме на фронті, воно - інше. Але з іншого боку, ви знаєте, я думаю іноді, що фронт - це те місце, де ти не почуваєшся настільки самотнім.

Які поради Ви могли б дати колегам в Україні, психологам, психіатрам, на що їм звернути увагу в першу чергу? І як працювати з пацієнтами, які або є чи були військовими або напряму стикнулися з наслідками війни?

У цій ситуації, попри те, що людина може бути на фронті або в прифронтовій зоні, або може бути просто цивільною, кожен переживає травму по-своєму. І тому я вважаю, що це не зовсім правильно робити такий дихотомний поділ. Тобто військовики - в один бік, цивільні - в інший. Я думаю, що було б правильно дотримуватися якогось індивідуального підходу. Тобто, що цій людині потрібно зараз? Чи потрібно її запитати про травму та змусити це переживати? Чи дати зібратися із силами до того, як вона торкнеться цієї болісної точки? У нас є над чим поміркувати. Кожен із нас має свій рекурт, якісь свої зустрічі з травмою. Немає сумнівів, я можу сказати про населення Ізраїлю, що 7 жовтня - це дуже тяжка ретравматизація Голокосту. Бо відчуття, що вриваються до твоєї хати, виганяють сім'ї в полон, розстрілюють на місці. Це ні на що не схожа ситуація, окрім Голокосту. Я думаю, що частково і реакція ізраїльського населення відбувається саме з тим, що є знову зустріч із, мабуть, найбільшою травмою єврейського народу.

Ще одне достатньо важливе питання: як заохотити людей звертатися за допомогою по психолога або навіть психіатра. Бо в українському суспільстві насправді досить багато із цим пов'язано стереотипів. Особливо в чоловіків. Знаєте, "чоловіки не плачуть, чоловіки не скаржаться" і так далі. Як довести людям, що звертатися до психолога чи навіть психіатра - це норма?

Це одне з наших завдань у Frida. Тобто, насамперед ми не засуджуємо, не критикуємо, ми пропонуємо руку допомоги. Це може бути, як "сарафанне радіо", поширитися. Як уся система колишнього Радянського Союзу, у нас дуже не прийнято говорити про те, що нас турбує, прийнято закриватися, не показувати свої слабкості. А насправді сила людини в тому, що вона може торкнутися своєї слабкості і, можливо, якось переробити і чогось навчитися з цього. Іноді травма... Ми переживаємо якісь моменти, але з цієї травми можуть народитися дуже цікаві речі, нові, креативні, які здатні змінювати. Так, ми пережили травму, ми можемо про це сказати, у нас на серці є шрам. Але з цим шрамом можна жити і зробити цей крок уперед. Якби не було Другої світової війни та Голокосту, не було б Ізраїлю.

Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими?

Так, нас загартовує. І я вважаю: таке почуття патріотизму та індивідуальності зараз розвивається в українців та якась інтеграція. Коли кажуть: "росіяни, українці, білоруси", називають їх "слов'яни". Але зараз відбувається така інтеграція та диференціалізація, в якій Україна має власне обличчя. Тому що такі трагедії стикають нас саме із запитанням "Що я хочу далі? Ким я хочу бути далі?"

Тобто, це така собі криза підліткового віку, тільки для цілої країни?

Не дай Боже! Але ми маємо побачити перспективи. Має бути й надія.

Звичайно. Тому будьмо здорові, тримаймося, і віримо й працюймо на перемогу. Дякую Вам дуже за інтерв'ю