В ГУР розповіли, чи дійсно росіяни використовують Starlink на фронті [ Редагувати ]
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив факт використання системи Starlink російськими силами на передових ділянках території України.
Про це повідомляє LIGA.net.
Так, зафіксовані випадки використання російськими окупантами даних пристроїв. Це починає набирати системного характеру, - заявив Юсов.
Як зазначалося раніше, українські військовослужбовці заявили, що в російських окупантів з'явився Starlink з ліцензованими акаунтами.
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