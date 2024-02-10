Під час зустрічі в Вашингтоні, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент США Джо Байден висміяли інтерв'ю лідера рф володимира путіна, яке він дав американському журналісту Такеру Карлсону.

Про це повідомив оглядач видання Bild Герберт Бауернебель.

Чесно кажучи, там лише висміюються реальні дії росії в Україні та розповідається абсолютно абсурдна історія про причини цієї війни, - зазначив канцлер ФРН.

За його словами, Шольц назвав цю ситуацію "сміхотворною історією". Також він висловив думку, що причина розвʼязання війни з боку росії є зрозумілою - це бажання путіна та росії анексувати частину України.

І будь-які історії, які розповідаються про це, не змінюють того, що саме в цьому мета його імперіалістичних намірів, — сказав Шольц.

Як зазначалося раніше, екс-ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон взяв інтерв'ю у президента росії володимира путіна.