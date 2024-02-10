Провів 20 місяців в неволі та схуд на 38 кг: український воїн розповів про катування в російському полоні [ Редагувати ]
Близько місяця тому український боєць Володимир Цема-Бурсов повернувся з російського полону, де пережив страшні катування. Його дружина розповіла історію цього відважного воїна, який потерпав від знущань окупантів. Вона хоче, щоб люди побачили, як з нашими військовополоненими поводяться в тюрмах на території країни-агресора.
Про це повідомляє "Свої.City".
Зараз відомо, що чоловік проходить лікування в одному з медичних закладів Полтавської області. Володимир Цема-Бурсов разом з дружиною та маленькою донькою проживав у Маріуполі. Він був військовослужбовцем 56 окремої мотопіхотної бригади. До повномасштабного вторгнення Володимир був кремезним чоловіком. Його зріст - 191 сантиметр, а вага була 95 кілограмів.
У квітні 2022 року з металургійного комбінату імені Ілліча його захопили російські військові, і він перебував у полоні 20 місяців. Протягом цього часу його вага знизилася до 57 кілограмів. Після повернення додому лікарі виявили у Володимира багато захворювань, деякі з яких стали хронічними. Володимир розповів, що 24 лютого він заступив на чергування на контрольно-пропускному пункті у військовій частині А0989 у Маріуполі, а потім їх перевели біля школи, в одну з адмінбудівель металургійного комбінату Ілліча.
Катування в Оленівці
Володимир пояснив, що по прибутті їх змушували виходити по одному. Їх зустрічав місцевий "вертухай". Кожен з воїнів називав своє прізвище, ім'я та по батькові, а потім "бігав до барака живим коридором". В кінці був останній "вертухай". Він підстрибував і ногою бив "під дих". За словами захисника, він бив так сильно, що майже всі падали з ніг. Пізніше полоненого декілька разів переміщували до інших колоній. У одній з них він змушувався слухати російський гімн та пісні.
З динаміків лунали пісні воєнних років – "Вставай страна огромная", "День побєди", "Тьомная ночь" і, звичайно, гімн росії. Ніхто з нас тоді не знав, що ці пісні щодня ми будемо слухати впродовж 20 місяців,
– розповів військовослужбовець.
Під час перебування у полоні катування включали побиття за допомогою різноманітних предметів, таких як палиці, кийки, обробні дошки та шокери. За словами Володимира, окупанти наносили удари усюди, куди лише змогли дістати — спина, груди, голова, руки, ноги. Це супроводжувалося криками та нецензурною лексикою російських вояків.
Нагадаємо, 8 лютого з російського полону повернулися ще 100 українців. Серед врятованих військовослужбовців були 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ.
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