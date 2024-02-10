У Києві розгорівся скандал через їжаків [ Редагувати ]
У Києві виникло суспільне обурення через втручання у природні умови їжаків. Зооактивісти звинуватили працівників КП "Київблагоустрій" у екологічній катастрофі після демонтажу МАФів на Оболонському проспекті, в результаті чого були зруйновані зимові гнізда їжаків, які використовували цей простір для зимівлі.
В мережі з'явилися повідомлення про те, що громадянам вдалося врятувати дев’ять їжачків, і були опубліковані фотографії з цими тваринами у ванній кімнаті.
На жаль, один із їжачків загинув під час демонтажу кіоску.
Зооактивісти розглядають цей інцидент як серйозну екологічну проблему, оскільки в міських умовах їжаки часто обирають кіоски для зимівлі.
Вони попереджають про можливі наслідки, оскільки плановане продовження демонтажу незаконних кіосків може поставити під загрозу життя ще більшої кількості їжачків. Люди закликають призупинити роботи з демонтажу до весни, коли їжаки знову активно починають активну діяльність.
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