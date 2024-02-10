Українців попередили про фейкові сайти, які нібито повʼязані із Залужним [ Редагувати ]
В мережі поширюється реклама веб-сайтів, які нібито мають зв'язок з колишнім головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За його даними, ці ресурси розташовані на різних доменах і створені анонімами.
Ймовірно, за створенням цих онлайн-майданчиків стоїть ворог, який прагне розколу українського суспільства і використовує для цього різні засоби. Зокрема, сайти ведуть на анонімні Telegram-боти, що збирають інформацію про користувачів, яка в майбутньому може бути використана проти громадян України, - повідомили в центрі.
Центр протидії дезінформації зазначає, що ці сайти не мають жодного зв'язку з Валерієм Залужним, а про їхню діяльність вже повідомлено правоохоронні органи України.
Центр радить українцям утриматися від реєстрації на цих веб-ресурсах і закликає довіряти тільки перевіреним джерелам.
Як зазначалося раніше, українцям на пошту можуть надходити фейкові повідомлення, що намагаються створити паніку та неспокій в суспільстві. Одним із таких фейків є повідомлення, яке нібито від Офісу президента і повідомляє про передачу частини території України росії.
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