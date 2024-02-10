В Естонії почали відкрито обговорювати підготовку до можливої війни, яка може загрожувати країні через декілька років.

Про це заявила голова Конгресу українців Естонії Віра Коник у своєму інтерв'ю "Голосу Америки".

Естонія почала готуватися до можливої війни з росією як тільки здобула свою незалежність. Тому що точно знає, що таке рф і що таке російська окупація, - зазначила вона.

Також Коник відзначила, що в Естонії ще живе покоління, яке пам'ятає депортації, початок радянської окупації та першу Естонську республіку. За її словами, естонці завжди відчували тривогу за свою незалежність у зв'язку з можливими російськими агресивними діями. Тому в країні була створена система самооборони - Союз оборони Кайтселійт, яка включає в себе добровольчі військові формування, що обмінюються досвідом з українськими партнерами. Крім того, у лісах та на приватних територіях країни вже встановлені бар'єри та блокпости.

Коник зазначила, що естонське суспільство поділене на тих, хто розуміє загрозу з боку російської федерації, та тих, на кого вплинула російська пропаганда. Вона пояснила, що чверть населення країни - російськомовне, і саме ці шари населення знаходяться під впливом російських ЗМІ. За оцінками місцевих експертів, лише 10% російськомовного населення країни критично ставляться до інформації з російської федерації.

Це два паралельні світи - естонці і так зване російськомовне населення Естонії, – сказала Коник. – Ті, хто розмовляють російською, дуже часто відверто налаштовані на рф, це видно... в окремих проявах у публічному просторі країни.

Як зазначалося раніше, Естонія, Латвія та Литва погодили створення лінії оборони на кордоні з росією та білоруссю.