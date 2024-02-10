Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 лютого, провів нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів.

Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.

Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів - усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка, - розповів Зеленський у своєму зверненні.

Зазначено, що під час наради було обговорено розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп.

Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано, - додав він.

Як повідомлялося раніше, Зеленський озвучив зміни, яких чекає у Силах оборони та війську після призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.