Зеленський провів нараду щодо виробництва української зброї [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський у суботу, 10 лютого, провів нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів.
Про це глава держави розповів у своєму вечірньому зверненні.
Провів детальну й широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів - усього того, що ми вже виробляємо і що плануємо до виробництва. Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка, - розповів Зеленський у своєму зверненні.
Зазначено, що під час наради було обговорено розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп.
Головком, командувачі, урядовці. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів. Усе те, що заплановане на рік, буде виконано, - додав він.
Як повідомлялося раніше, Зеленський озвучив зміни, яких чекає у Силах оборони та війську після призначення головнокомандувачем ЗСУ Олександра Сирського.
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