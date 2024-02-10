Росіяни вбили жінку на Херсонщині, а її син отримав важке поранення [ Редагувати ]
У суботу, 10 лютого, російські окупаційні війська атакували село Токарівка на Херсонщині, що призвело до смерті жінки.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
68-річна жінка померла на місці. Крім того, в результаті нападу постраждав її син, 43-річний чоловік, який отримав мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини.
Його доставили до лікарні у тяжкому стані. Медики продовжують боротися за його життя, – додав Прокудін.
Нагадаємо, 5 лютого начальник Херсонської МВА Роман Мрочко заявив про те, що російські загарбники обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя Дніпра. Внаслідок атаки загинули двоє людей.
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