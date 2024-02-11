Вночі 11 лютого російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по території України.

Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" з Миколаївщини рухалися у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини.

В той же час нові групи "Шахедів" рухалися з півдня на Миколаївщину. Пізніше військові зафіксували "Шахеди", які летіли з Кіровоградщини у напрямку Черкащини.

Групи ворожих ударних безпілотників було зафіксовано на територіях Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Кіровоградщини, Черкащини та Дніпропетровщини.

Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, російські окупаційні війська атакували село Токарівка на Херсонщині, що призвело до смерті жінки.