росіяни атакували Україну ударними БпЛА [ Редагувати ]
Вночі 11 лютого російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по території України.
Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" з Миколаївщини рухалися у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини.
В той же час нові групи "Шахедів" рухалися з півдня на Миколаївщину. Пізніше військові зафіксували "Шахеди", які летіли з Кіровоградщини у напрямку Черкащини.
Групи ворожих ударних безпілотників було зафіксовано на територіях Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, Кіровоградщини, Черкащини та Дніпропетровщини.
Нагадаємо, у суботу, 10 лютого, російські окупаційні війська атакували село Токарівка на Херсонщині, що призвело до смерті жінки.
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