ППО збила всі "Шахеди" на підступах до Києва [ Редагувати ]
У ніч на 11 лютого, протиповітряна оборона успішно збила всі безпілотні літальні апарати "Шахед", які направлялися до Києва. Ці цілі були знищені ще на підступах до міста.
За інформацією КМДА, внаслідок цього інциденту в столиці не було жертв або руйнувань. Дані з оперативного зведення показують, що ворожі дрони наближалися до Києва з західного напрямку.
Повітряна тривога у столиці тривала протягом майже двох годин. Повітряні сили Києва заявили, що точну кількість ворожих безпілотників оприлюднять пізніше.
Нагадаємо, вночі 11 лютого російські окупанти запустили кілька груп ударних безпілотників по території України.
Повітряні сили повідомили, що "Шахеди" з Миколаївщини рухалися у напрямку Кіровоградщини та Дніпропетровщини.
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