Трамп закликав не надавати допомогу Україні та Ізраїлю [ Редагувати ]
Під час свого передвиборчого мітингу в Південній Кароліні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Україною та росією має бути припинена, і закликав утриматися від надання додаткової допомоги Україні та Ізраїлю.
Про це повідомляє Вloomberg.
Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю, — сказав Трамп.
Він висловив свою незгоду з ініціативою Сенату щодо виділення фінансової допомоги цим країнам. Крім того, він назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим комівояжером в історії" і заявив, що США можуть ризикувати втратою сотень мільярдів доларів, якщо Україна укладе угоду з росією, яка вторглася до країни два роки тому.
Раніше Трамп уже заявляв, що готовий "дуже швидко" вирішити ситуацію з війною в Україні.
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