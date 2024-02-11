У ЗСУ розповіли деталі про масову атаку дронів: скільки "Шахедів" збила ППО на півдні [ Редагувати ]
В ніч на 11 лютого було зафіксовано атаки окупантів на українські міста. Південні військові підрозділи протиповітряної оборони працювали в напруженому режимі протягом понад 5,5 годин.
Про це повідомили Сили оборони Півдня.
Під час цієї нічної атаки постраждала й Одеська область. Уламки, що падали, спричинили пошкодження спортивного комплексу, зазначила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
Гуменюк заявила, що нічна атака була дуже масштабною, оскільки 26 безпілотників-атакуючих "Шахед" мають значний вплив на зони прифронтових територій та їхніх мешканців.
Результати протиповітряної оборони такі:
- 18 на Миколаївщині,
- чотири на Одещині,
- по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині.
Нагадаємо, у ніч на 11 лютого, протиповітряна оборона успішно збила всі безпілотні літальні апарати "Шахед", які направлялися до Києва. Ці цілі були знищені ще на підступах до міста.
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Дрони здатні 24 на 7 моніторити поле бою, відстежувати будь-яку дію ворога й реагувати на це і в обороні, і в наступі. Які безпілотні апарати вітчизняного виробництва вже є на озброєнні української армії та чи є у нас перспективи?