В ніч на 11 лютого було зафіксовано атаки окупантів на українські міста. Південні військові підрозділи протиповітряної оборони працювали в напруженому режимі протягом понад 5,5 годин.

Про це повідомили Сили оборони Півдня.

Під час цієї нічної атаки постраждала й Одеська область. Уламки, що падали, спричинили пошкодження спортивного комплексу, зазначила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

Гуменюк заявила, що нічна атака була дуже масштабною, оскільки 26 безпілотників-атакуючих "Шахед" мають значний вплив на зони прифронтових територій та їхніх мешканців.

Результати протиповітряної оборони такі:

18 на Миколаївщині,

чотири на Одещині,

по одному на Херсонщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині і Вінниччині.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого, протиповітряна оборона успішно збила всі безпілотні літальні апарати "Шахед", які направлялися до Києва. Ці цілі були знищені ще на підступах до міста.