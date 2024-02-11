Повітряні сили збили 40 "Шахедів" з 45 [ Редагувати ]
У ніч на 11 лютого було зафіксовано атаку росії 45 безпілотниками "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауди на півострові Крим. У результаті проведеної бойової операції було знищено 40 "Шахедів".
Про це повідомили Повітряні сили.
Бзпілотники противника були уражені на територіях Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.
Для відбиття повітряної атаки були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, а також засоби радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, Протиповітряна оборона успішно збила всі безпілотні літальні апарати "Шахед", які направлялися до Києва. Ці цілі були знищені ще на підступах до міста.
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