Команда "Подробиць" оголошує великий збір для 79-ї бригади [ Редагувати ]
Команда "Подробиць" оголошує великий збір для 79-ї бригади і просить долучитись до нього всіх небайдужих.
Це артилеристи 79 Таврійської ОДШБ ведуть вогонь з гармати М119 на Мар'їнському напрямку.
За останні тижні росіяни штурмують тут цілодобово. Хлопцям доводиться відбивати по 20-25 атак на день. Для більш ефективної роботи їм необхідні дрони з тепловізійними камерами.
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