"Податок на розкіш": з яких авто так скільки потрібно заплатити кошти у 2024 році

Міністерство економіки України розкрило перелік моделей висококласних автомобілів, які підлягатимуть оподаткуванню у формі транспортного податку, відомого також як "податок на розкіш"