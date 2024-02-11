Франція закликала країни Євросоюзу збільшити військові бюджети [ Редагувати ]
Країни ЄС повинні розробити військові бюджети, що гарантують їхню здатність протистояти потенційній загрозі з боку росії.
Таку позицію висловив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє Quest France.
Відповідаючи на запитання про можливість атаки росією на країну-член НАТО у найближчі роки, міністр оборони Франції підтвердив своє переконання в цьому.
Франція вже почала збільшувати свої військові інвестиції. У двох законах про військові програми ми подвоїли кошти, які виділяються на нашу оборону. Ця тема є екзистенційною для Євросоюзу, це означає, що від неї залежить наша колективна безпека. У нинішньому геополітичному контексті в наших інтересах ставити собі правильні питання. Мати військові бюджети, які дозволять нам протистояти загрозі, — сказав Сежурне.
Він також відзначив, що військова допомога Україні дала можливість реалізувати ініціативи, які здавалися нереалізованими, наприклад, спільні закупівлі озброєнь. За словами міністра, Захід повинен продовжувати підтримувати Україну, а також зміцнювати військову інтеграцію та співпрацю між арміями.
Нагадаємо, Міністр оборони Рустем Умєров представив генерал-полковника Олександра Сирського, нового головнокомандувача Збройних Сил України, партнерам з Німеччини та Франції.
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