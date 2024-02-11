Український співак Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, нещодавно взяв участь у благодійних заходах в Америці, які були призначені для підтримки України.

Дзідзьо поділився своїми спостереженнями щодо настроїв американців стосовно допомоги та підтримки нашої країни. Він зазначив, що Америка, що активно пропагує захист світової демократії, повинна прийти на допомогу Україні.

"Вони, напевно що, відчувають, що ми приїхали з максимально щирим наміром розповісти свою історію. Це не лише про Україну, а це так сам про світову демократію, яку декларує Америка на весь світ і вона завжди її захищала. Вона зобов’язана допомогти Україні і затягувати з часом нема сил. Бо, як я спілкуюся з нашими хлопцями на передовій, щоб не було запізно", - сказав Дзідзьо в інтерв’ю Анні Олицькій.

Відповідаючи на запитання про те, як він ставиться до того, що артисти, політики та волонтери не проходять службу на фронті, Дзідзьо зазначив, що він активно займається діяльністю, спрямованою на підтримку нашої перемоги.

"Ми кожен день збираємо гроші. Особисто я з Олександром Пономарьовим - ми більше трьох мільйонів доларів збирали по світу. З перших днів, коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких немає. Ми кожен день не були вдома, ми були з військовими", - пояснив Дзідзьо.

Щодо мобілізації, Дзідзьо підкреслив, що важливо, щоб кожен виконував свої обов'язки належним чином, і керівництво мало бути професійним.

"Все має бути професійно. Ми не є дурна держава, яка може собі дозволити так пхати людей куди-небудь. В нас мають бути професійні керівники і професійні люди, які розуміють, як це робити, розуміють, як воювати. Виграти війну можна лише розумом, грошима, силою волі. Але сила волі з’являється у всіх, коли є розумне керівництво. Тому, дай бог нашому керівництву розуму, як це все побудувати так, щоб кожен був на своєму місці", - прокоментував виконавець.

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