Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула перемогу в індивідуальному турнірі Кубка світу з фехтування у Перу.

Про це повідомляє "Чемпіон".

У фінальному поєдинку 33-річна спортсменка впевнено перемогла угорську суперницю Катінку Баттаі з рахунком 15:6. Варто зазначити, що Баттаі вже минулого року поступилася на етапі Кубка світу в Афінах.

На шляху до перемоги в 1/8 фіналу Харлан здолала француженку Сару Нутчі з рахунком 15:12, у чвертьфіналі обіграла чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай 15:11, а у півфіналі здобула перемогу над американкою Елізабет Тартаковські 15:12.

Для Харлан це 14-те золото та 31-ша загалом медаль на етапах Кубка світу.

Нагадаємо, що Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи.