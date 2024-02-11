Харлан виграла етап Кубка світу в Перу [ Редагувати ]
Українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула перемогу в індивідуальному турнірі Кубка світу з фехтування у Перу.
Про це повідомляє "Чемпіон".
У фінальному поєдинку 33-річна спортсменка впевнено перемогла угорську суперницю Катінку Баттаі з рахунком 15:6. Варто зазначити, що Баттаі вже минулого року поступилася на етапі Кубка світу в Афінах.
На шляху до перемоги в 1/8 фіналу Харлан здолала француженку Сару Нутчі з рахунком 15:12, у чвертьфіналі обіграла чинну чемпіонку світу, угорку Лізу Пустай 15:11, а у півфіналі здобула перемогу над американкою Елізабет Тартаковські 15:12.
Для Харлан це 14-те золото та 31-ша загалом медаль на етапах Кубка світу.
Нагадаємо, що Ольга Харлан - олімпійська чемпіонка, шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи.
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