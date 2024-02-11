Увечері 10 лютого російська федерація здійснила масовані атаки на село Водяне Харківської області, що призвело до загибелі однієї жінки.

Про це повідомила ДСНС.

Наступного ранку рятувальники вже прибрали наслідки ворожих ударів і витягли тіло загиблої жінки з-під завалів. Крім того, медична допомога була надана ще одному чоловікові.

Зазначається, що внаслідок вечірніх бомбардувань було зруйновано 2 приватних житлових будинки та щонайменше 7 домоволодінь постраждало. Також під ворожий обстріл потрапило місцеве фермерське господарство.

Нагадаємо, у ніч на 11 лютого було зафіксовано атаку росії 45 безпілотниками "Шахед" з районів Балаклави та мису Чауди на півострові Крим. У результаті проведеної бойової операції було знищено 40 "Шахедів".