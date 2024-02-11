Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ [ Редагувати ]
У неділю, 11 лютого, генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ. Відповідний указ підписав президент України.
Раніше Сухопутними військами командував Олександр Сирський, якого 8 лютого призначили головнокомандувачем ЗСУ.
Як зазначалося раніше, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич отримали заступників.
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