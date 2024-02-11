Зеленський призначив нових командувачів ОС, ДШВ та Сил ТрО [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський указом №71 призначив Юрія Содоля на посаду командувача об'єднаних сил Збройних Сил України, замінюючи на цій посаді Сергія Наєва.
Про це йдеться на офіційному веб-сайті глави держави.
В своєму указі №70 президент Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача об'єднаних сил Збройних Сил України.
Також Зеленський змінив командувача ДШВ. Замість Максима Миргородського посаду отримав Ігор Скибюк.
Командувачем Сил ТрО став Ігор Плахута, замість Анатолія Баргилевича.
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