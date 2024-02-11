Під час катастрофи гелікоптера у США загинув глава одного з найбільших банків Нігерії [ Редагувати ]
Вертоліт Eurocopter EC 130, який належить екскурсійній компанії Orbic Air, зазнав аварії в пустелі Південної Каліфорнії неподалік національного заповідника Мохаве.
На борту перебували шестеро людей, у тому числі головний виконавчий директор нігерійського комерційного банку Access Bank Герберт Вігве, його дружина та син. Усі вони загинули.
У листі департаменту шерифа округу Сан-Бернардіно, який наводить Bloomberg, уточнюється, що аварія гелікоптера сталася близько 22:00 9 лютого (10:00 10 лютого за Києвом). Місце аварії знаходилося неподалік від кордону з Невадою.
За даними Національної ради з безпеки на транспорті США, в результаті аварії загинули шестеро людей, зокрема головний виконавчий директор нігерійського комерційного банку Access Bank.
Гендиректор Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала повідомила, що серед загиблих був колишній голова нігерійської фондової біржі NGX Group Бімбо Огунбанджо.
Access Bank входить до п'ятірки найбільших банків Нігерії. За інформацією на сайті кредитної організації, мережа Access Bank Group налічує понад 600 філій у 18 країнах, у тому числі ОАЕ, Китаї, Індії та Великій Британії. Банк обслуговує понад 49 млн клієнтів.
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