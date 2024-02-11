45-й президент США Дональд Трамп вважає, що його країна не повинна безоплатно надавати допомогу іншим країнам. На його думку, підтримка має надаватися лише у вигляді позик. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Ти чуєш мене, Сенате? З цього моменту жодній країні не повинні виділятися гроші у вигляді іноземної допомоги, якщо вони спрямовуються безоплатно, а не у вигляді позики.

На думку Трампа, умови позик можуть бути вигідними для інших країн. Наприклад, їх можна давати без відсотків чи на необмежений термін.

Сенат Конгресу США зараз розглядає допомогу Україні, Ізраїлю, партнерам в Індо-Тихоокеанському регіоні. Пакет, який містив підтримку союзникам та кошти на зміцнення американського кордону на $118 млрд, не пройшов процедурне голосування. Тому верхня палата зараз розглядає допомогу партнерам на $95,3 млрд окремо.

Дональд Трамп неодноразово говорив, що якщо його знову оберуть президентом, припинить російську агресію проти України впродовж 24 годин.

Раніше Зеленський закликав Трампа оприлюднити мирний план закінчення війни.