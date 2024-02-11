Збірна Катару з футболу обіграла команду Йорданії з рахунком 3:1 у фіналі Кубка Азії. Матч відбувся у катарському Лусаїлі. Катарці вдруге поспіль стали чемпіонами Азії з футболу.

У складі збірної Катару всі три голи забив Акрам Афіф (22, 72, 90+6 хвилин). Усі голи катарський футболіст забив з пенальті.

За збірну Йорданії відзначився Язан Аль-Наймат (67).

На фінальному матчі була рекордна кількість глядачів - 86 492. Загалом ігри турніру подивилися з трибун 1 509 496 осіб, що також є рекордним показником для Кубка Азії. Для Катару перемога у Кубку - друга в історії збірної. Йорданія вперше у своїй історії вийшла у фінал турніру.

Кубок Азії спочатку мав відбутися з 16 червня до 16 липня 2023 року в Китаї. У травні 2022-го Піднебесна відмовилась від проведення турніру через пандемію коронавірусу, у жовтні того ж року змагання перенесли до Катару.