Футбольна збірна Катару обіграла Йорданію та виграла Кубок Азії [ Редагувати ]
Збірна Катару з футболу обіграла команду Йорданії з рахунком 3:1 у фіналі Кубка Азії. Матч відбувся у катарському Лусаїлі. Катарці вдруге поспіль стали чемпіонами Азії з футболу.
У складі збірної Катару всі три голи забив Акрам Афіф (22, 72, 90+6 хвилин). Усі голи катарський футболіст забив з пенальті.
🇶🇦 Akram Afif opens the scoring with precision! #AsianCupFinal | #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvQAT pic.twitter.com/EDwhEXIw4U— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 11, 2024
За збірну Йорданії відзначився Язан Аль-Наймат (67).
🇯🇴 Yazan Al Naimat with some individual magic 💫#AsianCupFinal | #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvQAT pic.twitter.com/UqqGhf2tGE— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 11, 2024
На фінальному матчі була рекордна кількість глядачів - 86 492. Загалом ігри турніру подивилися з трибун 1 509 496 осіб, що також є рекордним показником для Кубка Азії. Для Катару перемога у Кубку - друга в історії збірної. Йорданія вперше у своїй історії вийшла у фінал турніру.
Кубок Азії спочатку мав відбутися з 16 червня до 16 липня 2023 року в Китаї. У травні 2022-го Піднебесна відмовилась від проведення турніру через пандемію коронавірусу, у жовтні того ж року змагання перенесли до Катару.
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