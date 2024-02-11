На Волині прикордонники приземлили дрон з 22 кг гашишу (фото, відео) [ Редагувати ]
На околиці одного з прикордонних населених пунктів Ковельщини Волинської області прикордонники спільно зі співробітниками СБУ збили квадрокоптер з двома пакунками. Як згодом з'ясувалося, в них знаходилося 22,5 кілограми гашишу. Про це повідомляє ДПСУ.
Правоохоронці оперативно встановили трьох осіб, причетних до контрабанди наркотиків, та провели у них санкціоновані обшуки. У підозрюваних вилучили безпілотники, комплектуючі до них, а також інші речові докази.
Трьом волинянам повідомили про підозру у вчиненому за попередньою змовою незакінченому замаху на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України).
Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Безпілотник і наркотичний засіб вилучені. Крім того, правоохоронці вилучили три автомобілі, які контрабандисти використовували для здійснення незаконної оборудки.
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