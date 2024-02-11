Першість Італії розширили з 18 до 20 клубів у 2004 році

Керівництво клубів "Інтер", "Мілан" та "Ювентус" звернулося до Федерації футболу Італії з пропозицією скоротити кількість учасників національного чемпіонату з 20 до 18 команд. Про це повідомило агентство ANSA. Першість була розширена з 18 до 20 клубів у 2004 році.

Питання скорочення учасників обговорюватиметься на позачергових зборах Федерації футболу Італії 11 березня. Захід буде присвячений змінам у структурі італійського футболу.

Клуби, що звернулися, є найбільш титулованими в країні. "Ювентус" ставав чемпіоном 36 разів, "Інтер" та "Мілан" - по 19 разів.

У поточному сезоні перше місце посідає "Інтер" (57 очок), друге - "Ювентус" (53), третє - "Мілан" (49).

Нагадаємо, у чемпіонаті Італії футболістам заборонили грати у зеленій формі.