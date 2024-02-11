Перша жінка-президент в історії Угорщини Каталін Новак подала у відставку. Її звернення до громадян транслював угорський телеканал М1. Вона була на президентській посаді з 10 травня 2022 року.

Новак оголосила про складання повноважень на тлі протестів опозиції, яка засудила її рішення помилувати заступника директора дитячого будинку, замішаного у скандалі, пов'язаному з сексуальним насильством над дітьми.

Близький соратник прем'єр-міністра Віктора Орбана перервала свою поїздку до Катару, щоб зробити заяву після протестів у угорській столиці.

Я оголосила про помилування, що викликало подив у багатьох людей. Я зробила помилку. У квітні минулого року я ухвалила рішення на користь помилування, вважаючи, що засуджений не зловживав долями довірених йому дітей.

У 2023 році Новак помилувала 20 людей перед візитом Папи Франциска до Угорщини. Але нещодавно стало відомо, що одним з людей у цьому списку був заступник директора дитячого будинку в Бічці Ендрю К., якого засудили за заступництво директора, жертвами якого стали підопічні установи.

З матеріалів карної справи стало відомо, що заступник директора притулку в Бічці Ендрю К. за допомогою шантажу змусив кількох дітей відмовитися від своїх свідчень проти директора-педофіла.

Директор дитячого будинку Янош В., який очолював дитячий будинок 26 років, у період з 2004 по 2016 рік домагався щонайменше десяти неповнолітніх хлопчиків. Суд ухвалив, що Янош В. змушував дітей займатися оральним сексом.

Місцеві ЗМІ писали, що заступника директора притулку помилували через те, що він був наближеним до правлячої партії "Фідес".

Також екс-міністр юстиції Юдіт Варга, яка мала очолити список "Фідес" на виборах до Європарламенту цього року, оголосила, що залишить угорський парламент, де вона очолювала Комітет у європейських справах та залишить політику. Варга, яка погодила спірне помилування, також була об'єктом критики опозиції.