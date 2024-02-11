Візит президента Франції Емманюеля Макрона в Україну перенесено з метою безпеки. Про це повідомляє видання Challenges з посиланням на заяву Єлисейського палацу.

Планувалося, що Макрон прибуде до Києва 13-14 лютого. У заяві Єлисейського палацу наголошується, що обрана дата поїздки була остаточною. Її вирішили змінити, щоб приділити більше часу гарантуванню безпеки французького президента.

Очікувалося, що під час візиту Макрон може оголосити про підписання двосторонньої угоди щодо гарантій безпеки. Також Макрон мав відвідати Одесу й оголосити про створення фонду в 200 млн євро, що виплачується у вигляді пожертв для цивільних проектів, які здійснюють французькі МСП.

Нова дата поїздки Макрона в Україну поки що не визначена. За інформацією Challenges, однією з можливих дат може стати 24 лютого - друга річниця початку вторгнення російських військ в Україну.

Але цього дня, як звертає увагу видання, у Парижі стартує щорічний міжнародний салон сільського господарства, який набув особливої ваги на тлі протестів французьких фермерів.

Напередодні, 10 лютого, Емманюель Макрон та президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову. За словами Зеленського, вони обговорили ситуацію у зоні бойових дій та оборонні потреби України.

Дякую за започаткування Францією та США Коаліції артилерії, у межах якої Париж виготовить і передасть Україні десятки артилерійських систем "Цезар", а також снарядів до них.

Востаннє Емманюель Макрон відвідав Україну 16 червня 2022 року. У Києві він, а також канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, які приїхали разом з ним, зустрілися з Володимиром Зеленським. На підсумковій прес-конференції Макрон оголосив про передачу Україні шести артилерійських систем Caesar.