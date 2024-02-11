Сили оборони України відправили підкріплення для оборони Авдіївки та Новомихайлівки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Ми бачимо мету противника - будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території.

До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", - написав генерал.

За даними Генштабу ЗСУ, дві третини російських атак у суботу були біля Авдіївки та Мар'їнки, поруч з якою знаходиться Новомихайлівка.

На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.

За даними аналітиків пабліку DeepState, ворог просунувся на півночі Авдіївки, у Первомайському, південніше Новомихайлівки, біля Іванівки, біля Кліщіївки та у Георгіївці. Ворог відступив північніше Мар'їнки.