"Наші свіжі сили вступили в бій": до Авдіївки прибуло підкріплення [ Редагувати ]
Сили оборони України відправили підкріплення для оборони Авдіївки та Новомихайлівки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Напруженою, але контрольованою залишається обстановка в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Ми бачимо мету противника - будь-якою ціною і якнайшвидше захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені ним минулого літа території.
До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Але українські воїни стійко тримають оборону. Російського агресора активно нищать і беруть у полон зокрема й наші свіжі сили, що вступили в бій", - написав генерал.
За даними Генштабу ЗСУ, дві третини російських атак у суботу були біля Авдіївки та Мар'їнки, поруч з якою знаходиться Новомихайлівка.
На Авдіївському напрямку Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 35 атак.
За даними аналітиків пабліку DeepState, ворог просунувся на півночі Авдіївки, у Первомайському, південніше Новомихайлівки, біля Іванівки, біля Кліщіївки та у Георгіївці. Ворог відступив північніше Мар'їнки.
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