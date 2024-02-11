Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що дізнався про про своє звільнення з засобів масової інформації 11 лютого. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року.

У своєму зверненні генерал-лейтенант також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.

"Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях.

Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!

Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане!

Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.

Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора.

Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять.

Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником", - написав Наєв.

Нагадаємо, 11 лютого президент Укарїни Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. На його місце призначив Юрія Содоля.