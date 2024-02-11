Генерал Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ [ Редагувати ]
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що дізнався про про своє звільнення з засобів масової інформації 11 лютого. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року.
У своєму зверненні генерал-лейтенант також подякував військовим за захист та повідомив, що вірить у перемогу України.
"Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях.
Україна зберегла свою Свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас. Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране!
Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане!
Щиро дякую всім генералам, офіцерам, сержантам і солдатам за самовіддану службу, за злагоджену роботу і спільні зусилля, за довіру та підтримку.
Схиляю голову перед мужністю й відвагою наших захисників та захисниць, які зі зброєю в руках щоденно захищають нашу країну від підступного агресора.
Низько вклоняюся перед загиблими Героями, які поклали своє життя за незалежність та свободу України. Вічна їм шана і пам’ять.
Сердечно дякую усім українцям за патріотизм та значну допомогу нашому війську. Ваша незламна віра в Збройні Сили України додає сил та наснаги на подальшу боротьбу з противником", - написав Наєв.
Нагадаємо, 11 лютого президент Укарїни Володимир Зеленський звільнив Сергія Наєва з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. На його місце призначив Юрія Содоля.
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