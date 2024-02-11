У США почали знімати менше серіалів [ Редагувати ]
У 2023 році американські телеканали та стрімінгові сервіси випустили 516 серіалів - на 14% менше, ніж 2022-му. Про це пише The New York Times із посиланням на дослідження, підготовлене кабельним телеканалом FX.
Це лише друге зниження за останні 15 років (перше було в 2020-му через пандемію та локдауни) і при цьому найзначніше. Прогнозується, що цього року кількість випущених серіалів також знизиться.
Дослідження підтверджує прогнози експертів. На їхню думку, сплеск виробництва серіалів, який стався в останнє десятиліття, йде на спад.
За цей період кількість знятих серіалів зросла майже втричі: з 210 у 2009 році до 600 у 2022-му. На думку експертів, цей показник може рекордним: вже у 2022 році було зафіксовано суттєве зниження кількості замовлень на нові серіали.
Серед причин такого явища є макроекономічна нестабільність та інфляція останніх кількох років. Крім того, інвестори все частіше висловлювали невдоволення стратегією стрімінгових сервісів, які витрачають на зйомку масштабних серіалів значні суми, звертаючи увагу лише на зростання кількості передплатників і мало зважаючи на прибутковість.
У 2023 році на кількість випущених серіалів негативно вплинув і масштабний страйк сценаристів та акторів. На думку експертів, досягнуті угоди з акторами і сценаристами, які передбачають підвищення зарплат і гонорарів, надалі також сприятимуть зниженню кількості фільмів і серіалів.
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