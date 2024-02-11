У Китаї скасовано товариський матч між збірними Аргентини та Нігерії, який планувався у березні. Про це повідомив Спортивний комітет Ханчжоу у месенджері WeChat.

Зважаючи на відомі причини, компетентні органи вважали, що умов для проведення матчу (з аргентинською командою. - ред.) немає, і ухвалено рішення про відміну заходу.

Під "відомими причинами" мається на увазі ситуацію з аргентинським форвардом Ліонелем Мессі. Минулого тижня спалахнув скандал після товариського матчу, який відбувся 4 лютого між американським клубом "Інтер Майамі" і гонконзькою командою Hong Kong XI.

Мессі не вийшов на поле, що розчарувало вболівальників. Уряд Гонконгу вимагав від організаторів матчу пояснень. Головний тренер "Інтер Майамі" Херардо Мартіно заявив, що Мессі не вийшов на поле, тому що у нього запалення підколінних сухожиль, і лікарі попередили про високий ризик травмування.