Якщо Захід не збільшить постачання зброї Україні, ситуація ускладниться - Данілов [ Редагувати ]
Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.
Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.
"Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни", - сказав Данілов.
Однак, за словами секретаря РНБО, постачання зброї в Росію з Ірану та Північної Кореї призвело до "деяких змін" у ситуації на фронті. За такого сценарію, як наголосив Данілов, якщо Захід суттєво не збільшить постачання зброї та боєприпасів в Україну, то "ситуація справді ускладниться".
"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", - заявив секретар РНБО.
Данілов також прокоментував ситуацію з затримкою виділення допомоги Україні в Конгресі США. За його словами, кожна затримка впливає на ситуацію на фронті, але Україна не зупиниться у протистоянні агресії РФ.
"Якщо нас запитають: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому", - додав він.
по темі
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зробив заяву
В Україну приїхала головна психіаторка Тель-Авівського округу Жанна Якиревич. Вона поділилась досвідом подолання психологічної кризи. Її поради та бачення українських проблем далі в інтерв'ю.
Цими коштами не вдасться задовольнити цивільні потреби держави повною мірою - написав політик у блозі. Чим він керувався при розрахунках та які ще способи розглядають закордонні партнери, щоб закрити дефіцит бюджету?
У Британії розплутали справу афганського нелегала, який працював на ГРУ. Агенту вдалося продертися у найвищі ешелони влади, зустрічався з майбутнім королем та принцом Вільямом. Як йому це вдалося?
Протягом минулої доби, 9 лютого, українські військові ліквідували ще 980 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 394 270 одиниць особового складу