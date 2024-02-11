Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку відновлення України від наслідків війни. Гроші будуть розподілені в семи областях, таких як відновлення інфраструктури та розмінування.

За даними видання, очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.

За словами джерел, допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.

Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці України через державно-приватне співробітництво та підтримуватиме японські фірми, які розпочинають бізнес в Україні.

Меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, включають проекти, пов'язані з: