Японія виділить понад 100 млн доларів на відновлення України [ Редагувати ]
Японія виділить 106 мільйонів доларів на підтримку відновлення України від наслідків війни. Гроші будуть розподілені в семи областях, таких як відновлення інфраструктури та розмінування.
За даними видання, очікується, що уряди двох країн домовляться про участь Японії в післявоєнній відбудові європейської країни та підпишуть понад 10 меморандумів про співпрацю на японсько-українській конференції зі сприяння економічному відновленню, запланованій на 19 лютого в Токіо.
За словами джерел, допомога буде використана для надання обладнання для розмінування та тимчасових мостів, а також інших ресурсів, терміново необхідних для сприяння зусиллям з відновлення зруйнованої війною країни.
Японія прагне продемонструвати свою відданість підтримці України через державно-приватне співробітництво та підтримуватиме японські фірми, які розпочинають бізнес в Україні.
Меморандуми про співпрацю, які будуть підписані на зустрічі, включають проекти, пов'язані з:
- медичним обслуговуванням,
- кібербезпекою,
- вітровими електростанціями,
- розширенням сільського господарства,
- поліпшенням гуманітарної ситуації,
- біотехнологіями та промисловістю,
- інформаційними технологіями,
- вдосконаленням управлінням.
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