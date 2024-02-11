Росіяни вчергове обстріляли Херсонську область: є поранені [ Редагувати ]
Російські військові від ранку обстрілюють Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей.
Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними Прокудіна, дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік.
"Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу", - повідомив глава ОВА.
Через "прильот" поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови, однак від госпіталізації постраждалий відмовився.
Прокудін повідомив, що ще дві керовані авіабомби вдарили по Качкарівці.
"Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється", - повідомив глава адміністрації.
Ще 6 атак дронами було зафіксовано по центру Берислава.
"Проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони. Внаслідок скиду вибухівки у Золотій Балці загорівся будинок. На щастя, без постраждалих", - додав Прокудін.
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