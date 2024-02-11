Російські військові від ранку обстрілюють Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей.

Про це повідомляє в Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За даними Прокудіна, дві керовані авіабомби влучили в районі села Монастирське Бериславського району. Внаслідок обстрілу поранений 43-річний чоловік.

"Він в цей час перебував на власному подвір’ї. Постраждалого доставили до лікарні з вогнепальним пораненням обличчя. Медики надали йому допомогу", - повідомив глава ОВА.

Через "прильот" поблизу будинку за медичною допомогою також звернувся 67-річний чоловік. У нього уламкові поранення голови, однак від госпіталізації постраждалий відмовився.

Прокудін повідомив, що ще дві керовані авіабомби вдарили по Качкарівці.

"Інформація щодо пошкоджень та потерпілих встановлюється", - повідомив глава адміністрації.

Ще 6 атак дронами було зафіксовано по центру Берислава.

"Проти мирного населення окупанти продовжують використовувати дрони. Внаслідок скиду вибухівки у Золотій Балці загорівся будинок. На щастя, без постраждалих", - додав Прокудін.