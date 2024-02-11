Прикордонники зірвали російський прапор на Донецькому напрямку [ Редагувати ]
Українські прикордонники виявили встановлений окупантами прапор росії на Донецькому напрямку. Вони зірвали російську "мітку".
"Під час відбиття чергового штурму окупантів прикордонники виявили "триколор", яким загарбники помітили нібито їхню територію. Наші бійці, ризикуючи життям, дістали ворожу ганчірку з невстановленого для неї місця й викинули", - повідомили в міністерстві.
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