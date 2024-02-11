У Польщі протестувальники висипали на дорогу зерно з українських фур [ Редагувати ]
Польські фермери, які протестують біля пункту пропуску "Дорогуськ" на кордоні з Україною, розсипали на дорогу зерно з трьох українських вантажівок. Польська поліція почала розслідування.
Про це повідомляє польський телеканал RMF24.
Інцидент стався близько 11:30 за польським часом на трасі, що веде до пункту пропуску "Дорогуськ". Як розповіла представник комендатури муніципальної поліції Ева Чиж, до Польщі після прикордонного контролю в'їхали три вантажівки під керуванням українців, але польські протестувальники не пропустили їх далі.
"В один момент вони відкрили причепи, в результаті чого частина зерна висипалася на дорогу. Водії повернули назад в бік України", - зазначила вона, додавши, що бійок чи небезпечної ситуації після цього не було.
Наразі польські правоохоронці з'ясовують всі подробиці події та вилучають докази. Матеріали будуть направлені до прокуратури для проведення правової та кримінально-правової експертизи.
"Ми проводимо перевірку, встановлюємо особисті дані осіб, які в ній брали участь, опитуємо свідків", - сказала представник поліції.
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