Виплати сім'ям загиблих військовослужбовців: подати заявку стало простіше [ Редагувати ]
Уряд України прийняв зміни, які сприятимуть швидшим виплатам сім'ям загиблих військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Така ініціатива також дозволила зменшити необхідний перелік документів для звернення до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Для звернення тепер потрібні:
- копії сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї;
- довідки про реєстрацію місця проживання членів сім’ї;
- копії свідоцтва про шлюб (у разі наявності);
- копії свідоцтва про народження дітей (у разі наявності);
- копію довідки про ідентифікаційний код або копію сторінки паспорта з відміткою про його відсутність.
Такий алгоритм має запрацювати найближчим часом. Усі інші деталі та подробиці вказані на інфографіці.
Раніше ми писали про те, що якими будуть виплати аліментів та соціальної допомоги на дітей з 1 січня.
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