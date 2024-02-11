Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У неділю, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію в Україні. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
"Лише від минулого вечора й до ранку сьогодні вдалося знищити сорок "шахедів" – більшість із застосованих росією. Майже увесь цей результат – наших мобільних вогневих груп. У різних регіонах – Київщина, Житомирщина, Вінниччина, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Черкаська області, наша Дніпровщина. Я дякую кожному воїну, які й зараз, і щодоби – на бойовому чергуванні, рятують нашу інфраструктуру, наших людей. Від початку року й по цей час збито вже 359 "шахедів"", - сказав президент.
Влучність наших захисників неба, робота РЕБ, підтримка кожного з наших партнерів щодо повітряного щита – це буквально порятунок життів. Працюємо, щоб додати більше ефективності нашим мобільним вогневим групам та щоб ще більше регіонів України отримали захисні системи РЕБ. Це – один із ключових пріоритетів року.
"Я дякую всім, хто від 24 лютого б’ється і працює, щоб зміцнити Україну! Дякую усім, хто в Україні та разом з Україною. Слава Україні!", - зауважив Зеленський.
Раніше Зеленський призначив нових командувачів ОС, ДШВ та Сил ТрО.
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