Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ [ Редагувати ]
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка. Про це повідомляється в Telegram-каналі Сухопутних військ.
Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було.
Водночас Павлюк подякував головкому за довіру та висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу України.
Ми зробимо усе, щоб бути опорою для вас. Щоб ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська.
Як зазначалося раніше, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич отримали заступників
по темі
Новий головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський звернувся до військових
У неділю, 11 лютого, генерал-лейтенант Олександр Павлюк став новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ
З усіх кандидатів, які розглядалися на посаду головнокомандувача ЗСУ, Олександр Сирський є найбільш підготовленим і досвідченим командиром. Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук
Міністр оборони України Рустем Умєров представив Головнокомандувача генерал-полковника Олександра Сирського на зустрічі з генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Брейером у Києві
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО має підготуватися до протистояння з росією, яке може тривати десятиліттями