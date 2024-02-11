Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка. Про це повідомляється в Telegram-каналі Сухопутних військ.

Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було.

Водночас Павлюк подякував головкому за довіру та висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу України.

Ми зробимо усе, щоб бути опорою для вас. Щоб ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська.

Як зазначалося раніше, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич отримали заступників