В Одесі загорівся будинок (фото) [ Редагувати ]
В Одесі виникло загоряння в житловому будинку. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова.
По прибуттю рятувальниками було встановлено загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку.
Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловічої статті (анкетні дані встановлюються).
Раніше ми писали про те, що у пожежі на Донеччині загинули двоє дорослих та дитина.
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