В Одесі виникло загоряння в житловому будинку. Під час ліквідації пожежі виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.

Ввечері до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Хаджибейському районі Одеси, по вулиці Прирейкова.

По прибуттю рятувальниками було встановлено загоряння домашнього майна в приватному одноповерховому будинку.

Під час гасіння пожежі виявлено тіло чоловічої статті (анкетні дані встановлюються).

Раніше ми писали про те, що у пожежі на Донеччині загинули двоє дорослих та дитина.