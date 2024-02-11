Електронні лікарняні функціонують в Україні протягом двох років. Проте в окремих випадках громадянам все ще можуть видавати звичайні лікарняні на паперових бланках. Про це пресслужбу пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Електронний лікарняний формується на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я.

Але через війну можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі. Тоді він має право видати паперовий бланк листка непрацездатності.

Коли можуть видати паперовий лікарняний:

Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник лікарні.

Отримати паперовий лікарняний можна у разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більш ніж 7 днів.

Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.

Якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією).

МОЗ зазначає, що видача паперових лікарняних можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.

Нагадаємо, світ повинен бути готовий до невідомих хвороб, які можуть виникнути в майбутньому. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) використовує термін "хвороба X" для їхнього позначення.