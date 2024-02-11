Під час нічної атаки 11 лютого росія використовувала дрони Shahed із маркуванням "К" та номерами, які перевищують 1600, а також дрони з маркуванням "И" та номерами, що перевищують 2600. Про це пише Defense Express з посиланням на джерела.

У рф йде досить активне і масштабне накопичення літако-снарядів типу Shahed-136, які ворог виробляє самостійно з комплектів і закуповує в Ірану.

Аналітики нагадали, що маркування "К" вказує на те, що дрони виготовлені в росії, тоді як маркування "И" вказує на іранське виробництво.

Зазначається, що з початку липня 2023 року рф виготовила понад 1600 таких БПЛА і ще 2600 одиниць отримала з Ірану.

Тобто загалом з умовного липня 2023 року ворог запустив понад 3200 Shahed.

Раніше ми писали про те, що росіяни вчергове обстріляли Херсонську область.