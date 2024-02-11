Протягом більше двох років в Україні триває евакуація громадян, які постраждали, до закордонних клінік для отримання необхідного лікування та реабілітації. Про це повідомляє МОЗ.

Наразі військовослужбовцям не потрібно отримувати висновок консиліуму військово-медичної установи. Лікарня, де військовий лікується чи проходить реабілітацію, може самостійно визначити, чи потрібно військовому їхати на лікування за кордон.

Крім того, саме медзаклад готує перелік документів, серед яких:

згода військового/військової або його/її законного представника на лікування за кордоном;

згода на обробку та передачу персональних даних медзакладам іноземних держав;

виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;

висновок про необхідність направлення військового/військової на лікування за кордон.

Знайти шаблони таких документів можна на веб-сайті МОЗ в розділі документи.

Потім ці висновки, разом із іншими документами, лікарня надсилає до державного органу зі складу сектору безпеки й оборони, в якому військовий проходить службу. А вже після держорган надсилає на розгляд МОЗ в електронній формі лист-направлення з копіями документів.

Після цього Міністерство подає запит до країн ЄС щодо готовності надати захиснику України необхідну медичну допомогу та інформує Командування Медичних сил або державний орган, що входить до складу сектору безпеки і оборони, адміністрацію Держприкордонслужби та МЗС про погоджений з іноземною стороною перелік захисників України, яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Після цього у рамках співпраці з Єврокомісією транспортує військових до закордонної клініки.

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