Окупанти запустили дрони: де загроза [ Редагувати ]
У неділю ввечері, 11 лютого, російські окупанти запустили ударні безпілотники в бік України. Про це повідомляють Повітряні сили України.
Так, загроза застосування ударних безпілотників наразі оголошена у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Дрони рухаються західним та північним курсами.
Зокрема, ворожі безпілотники були зафіксовані в Гуляйпільському районі Запорізької області, Синельниківському районі Дніпропетровської області та на околицях Павлограда.
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